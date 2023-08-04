Putin ne zaman Türkiye'ye gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin ağustos ayında gerçekleşeceğini ancak tarihin henüz netleşmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı, İstihbarat başkanım görüşmeler yapıyorlar. Bu görüşmelr çerçevesinde öyle zannediyorum ki ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek." dedi.

AFRİKA'YA ÜCRETSİZ TAHIL

İstanbul’da gündeme ilişkin açıklamalar yapan Erdoğan, Afrika’ya ücretsiz tahıl sevkiyatı konusunda Rusya ile aynı çizgide olduklarını belirtti.

Erdoğan, "Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi, buradan fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız. Şu anda bile biz gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığımız olarak bu adımları atmaya, desteğimizi yapmaya devam edeceğiz." dedi.