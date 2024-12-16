Rapçi Sansar Salvo tutuklandı!

Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alındı. 10 suç kaydı olduğu öğrenilen Arslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sude İnak Sude İnak
Rapçi Sansar Salvo tutuklandı!
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Sansar Salvo olarak tanınan rapçi Ekin Can Arslan, klibinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Ataşehir’de yakalanan şüphelinin kaldığı adreste yapılan aramalarda 2,35 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını özendiren şahısların yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 4 Ekim’de dijital ve sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video klibinde “Sansar Salvo” adlı hesap kullanıcısı rap sanatçısı ve söz yazarı Ekin Can Arslan’ın uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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