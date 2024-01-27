Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 ilde emniyet müdürü değişti. 124 ilçeye de yeni kaymakam görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Adana, Iğdır ve Siirt'e yeni emniyet müdürü atandı. 127 ilçeye de yeni kaymakam görevlendirildi. İşte yeni görevlendirmeler...

Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 ilde emniyet müdürü değişti. 124 ilçeye de yeni kaymakam görevlendirildi.
3 ilde emniyet müdürü değişti. 124 ilçeye de yeni kaymakam görevlendirildi.
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Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğne Erden Sakarya, Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne ise Necmettin Öztürk atandı.

Bunun yanısıra 19 şehre vali yardımcısı ile 127 ilçeye kaymakam ataması yapıldı.

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ise Yalçın Aydın getirildi. 
Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 ilde emniyet müdürü değişti. 124 ilçeye de yeni kaymakam görevlendirildi. - Resim : 1Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 ilde emniyet müdürü değişti. 124 ilçeye de yeni kaymakam görevlendirildi. - Resim : 2Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 ilde emniyet müdürü değişti. 124 ilçeye de yeni kaymakam görevlendirildi. - Resim : 3Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 ilde emniyet müdürü değişti. 124 ilçeye de yeni kaymakam görevlendirildi. - Resim : 4

# atama # Resmi Gazete # kaymakam
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