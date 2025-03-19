RTÜK ve CKD'den ortak Çalıştay: Halk şiddet içeriklerinden rahatsız!

Çalıştay hakkında bilgi veren Prof. Dr. Tülin Oygür, toplumun kadına yönelik şiddet konusunda medyanın tutumundan rahatsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Medya, toplum üzerinde büyük bir etki gücüne sahip. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin neresinde durduğu, kadın sorunlarına ne kadar duyarlı olduğu ve mevcut hatalarda kapitalist piyasa kurallarının nasıl bir rol oynadığı gibi konuları ele almak için bu çalıştayı düzenleme kararı aldık. Amacımız, sadece tespit yapmak değil, somut ve sürdürülebilir çözüm önerileri sunmak."

Oygür, çalıştayın ana çerçevesini oluşturan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu Projesi"nin Ocak ayında tamamlandığını ve bu süreçte toplumun medya yayınlarına büyük tepki gösterdiğini belirtti.

CKD’nin sahada yürüttüğü çalışmalarda halkın medyanın kadına yönelik şiddeti ele alış biçiminden memnun olmadığını tespit ettiğini söyleyen Oygür, şu verileri paylaştı:

"Yaptığımız 'Toplumun Medyadaki Kadına Şiddet Algısı' anketine göre, 1.211 katılımcının %90’ı televizyon yayınlarında kadına yönelik şiddet içeriğine az ya da çok rastladığını, %74’ü ise çok sık karşılaştığını belirtti. Bu, vahim bir tabloyu ortaya koyuyor. Halk, sahte kadın ve sahte yaşam pompalayan yayınlara tepki gösteriyor ve medyanın sorumluluk almasını istiyor."

Çalıştay kararını almalarında toplumdan gelen tepkilerin etkili olduğunu vurgulayan Oygür, projelerinin sonuçlarını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e sunduklarını ve çalıştay için destek talep ettiklerini belirtti. RTÜK’ün çalıştaya ortak olmayı önererek büyük destek verdiğini ifade etti.

Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleşecek çalıştaya kadına yönelik şiddet konusunda çalışma yapan uzmanlar, akademisyenler, gazeteciler ve kamu temsilcileri katılacak. RTÜK ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan da üçer uzman çalıştayda yer alacak.

Beş ana başlık altında tartışmalar yürütülecek:

Toplumsal farkındalık

Şiddet algısı

RTÜK ve mevzuat

TV programları ve kadın mücadelesi

Gençlik ve aile

Katılımcılar, önceden belirlenen sorular çerçevesinde fikirlerini paylaşacak ve çözüm önerileri sunacak. Çalıştayın sonunda kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın görev ve sorumluluklarını ortaya koyan kapsamlı bir rapor hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.