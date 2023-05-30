RTÜK o kanallara inceleme başlattı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Seçim gecesi FOX Tv başta olmak üzere HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV kanallarına inceleme başlattığını açıkladı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile seçim gecesi yapılan yayınlarda tespit edilen olumsuz durumlara karşın 6 kanalla ilgili inceleme başlatıldığı duyuruldu.
RTÜK'ten yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:
Milli İradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı FOX TV'de programcılardan Çiğdem Toker'in "Demokrasi sandıktan ibaret değildir" şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip ilk Üst Kurul toplantısında dosya karara bağlanmak üzere gündeme alınacaktır. Yine izleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan, hakaret ve saldırılarla necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen HALK TV, TELE 1, KRT, TV 5, FLASH HABER ve SZC TV ile ilgili de incelemeler yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.