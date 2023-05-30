RTÜK o kanallara inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile seçim gecesi yapılan yayınlarda tespit edilen olumsuz durumlara karşın 6 kanalla ilgili inceleme başlatıldığı duyuruldu.

RTÜK'ten yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı: