RTÜK'ten seçim açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, aksi bir düzenleme duyurulmadığı sürece seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilmesinin yasak olduğunun altını çizdi.

RTÜK'ten seçim açıklaması
RTÜK'ten seçim açıklaması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilemeyeceğini hatırlattı.

Kurulun bu saati erkene çekme yetkisinin olduğuna dikkati çeken Şahin, "Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir" paylaşımında bulundu.

YSK Başkanı Yener: "Seçimler sorunsuz tamamlandı"YSK Başkanı Yener: "Seçimler sorunsuz tamamlandı"Siyaset

Kaynak: Anadolu Ajansı

# rtük # yerel seçim
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