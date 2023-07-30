RTÜK'ün CHP'li üyesi Tuncay Keser LGBT İçeriklerini savundu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, (RTÜK) dijital içerik platformlarına toplumsal ve kültürel değerler ile Türk aile yapısına aykırı yapımlar nedeniyle yaptırım kararı aldı. Karara CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Tuncay KESER tepki verdi. RTÜK'ün CHP'li üyesi, LGBT İçreiklerini savundu.

RTÜK'ün CHP'li üyesi Tuncay Keser LGBT İçeriklerini savundu
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RTÜK; Netflix, Disney+, Prime Video, Mubi, Bein ve Blu TV’deki LGBT ve ahlaksız içeriklere ceza kesti.. Bu karara CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Tuncay KESER tepki verdi. Keser şu ifadeleri kullandı:

- RTÜK'ün yetişkin insanlara aile modeli dayatmak gibi bir görevi yoktur. Türkiye fikri çoraklaşmaya mahkum ediliyor. Böyle dönemler hep olmuştur ama özgürlük hep kazanmıştır.
# lgbt # rtük
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