RTÜK'ün CHP'li üyesi Tuncay Keser LGBT İçeriklerini savundu

RTÜK; Netflix, Disney+, Prime Video, Mubi, Bein ve Blu TV’deki LGBT ve ahlaksız içeriklere ceza kesti.. Bu karara CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Tuncay KESER tepki verdi. Keser şu ifadeleri kullandı:

- RTÜK'ün yetişkin insanlara aile modeli dayatmak gibi bir görevi yoktur. Türkiye fikri çoraklaşmaya mahkum ediliyor. Böyle dönemler hep olmuştur ama özgürlük hep kazanmıştır.