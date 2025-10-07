Rüşvet ağı ortaya çıkarıldı! 22 adliye çalışanı suçüstü yakalandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, rüşvet karşılığında kesinleşmiş hapis cezalarını erteledikleri veya ilam dosyalarını usule aykırı biçimde kapattıkları öne sürülen 22 adliye personeli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sungurlu Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosu’nda görev yapan bazı kamu görevlilerinin, cezası kesinleşen hükümlülerden maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi.

Bu kapsamda Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM)ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında Sungurlu Adliyesi Yazı İşleri Müdürü A.A.’nın da bulunduğu 22 kişi suçüstü yakalandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yürütülen soruşturma kapsamında, Sungurlu Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosu bünyesinde çalışan bazı kamu görevlilerinin kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar lehine, yasal koşullar oluşmadığı halde maddi menfaat temin ederek erteleme ya da dosya kapatma işlemlerine tevessül ettikleri bilgisi edinilmiştir. Bu doğrultuda gerekli teknik takip kararları alınmış, maddi menfaatin temin edildiği anda kamu görevlileri suçüstü yakalanmıştır.”

Söz konusu kamu görevlileri hakkında “zimmet”, “rüşvet”, “ikna suretiyle irtikap” ve “kamu kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.