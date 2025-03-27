Sabiha Gökçen'de bayramda 3 bin 200 iç hat ve 4 bin 200 dış hat uçuşu olacak

Ramazan Bayramı ile birlikte okullar için ikinci ara tatilin de başlaması nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 28 Mart ile 6 Nisan 2025 tarihleri arasında mevcut tarifeye göre yüzde 8’lik artış bekleniyor. Bu kapsamda havalimanında yolculara kolaylık sağlayacak bazı önlemler hayata geçirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda (ISG), Ramazan Bayramı ile okulların ara tatilinin aynı haftaya denk gelmesi nedeniyle 28 Mart ile 6 Nisan 2025 tarihleri arasında bir dizi önlem alındı.

YOLCU TRAFİĞİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ

Söz konusu tarihlerde, havalimanında, uçuş sayıları ve yolcu trafiğinde yüzde 8’lik artış bekleniyor. Aynı tarihlerde, 3 bin 200 iç hat ve 4 bin 200 dış hat uçuşunun gerçekleşmesi, 550 bin iç hat, 690 bin dış hat misafiri öngörülüyor.

İSG yönetiminden yapılan açıklamaya göre, misafirlerin seyahatlerini en rahat ve sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla yaklaşan tatil döneminde, beklenen yolcu yoğunluğu dikkate alınarak kapsamlı bir dizi hazırlık ve önlem hayata geçirildi.

EK TEDBİRLER ALINDI

Operasyon, güvenlik ve temizlik için yapılan ek planlamalarla birlikte yoğun dönemde daha fazla sayıda personel görevlendirilirken, terminal içerisinde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarıyla yolcu sirkülasyonunun rahatlatılması planlanıyor. Yapılan tüm hazırlıkların ve önlemlerin hayata geçirilmesiyle misafirlerin rahat ve kolay bir seyahat deneyimi yaşaması için üstün çaba sarf ediliyor.

Dış hat pasaport kontrol noktalarında, güvenlik geçişlerinde, pasaport kontrol noktaları ve e-pasaport banko alanlarında 2023’te başlatılan kapasite artırma çalışmaları yeni projelerle 2025 yılında da son hızla devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında uluslararası seyahat eden misafirlerin konforunu artırmak ve yolcu sirkülasyonunu rahatlatmak amacıyla gelen ve giden pasaport kontrol noktaları sayısı artırılarak en son yapılan 18 adet ilaveyle terminal genelindeki e-pasaport banko sayısı 34’e ulaştı.