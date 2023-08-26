Sağlık Bakanlığının hava üssü: Uçak ambulanslar bu sefer 13 günlük bebek ve iki genç için havalandı

Sağlık Bakanlığı envanterine 2010 yılında giren ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler de dahil olmak üzere birçok olayda sayısız başarılı uçuşa imza atan uçak ambulanslar, hasta nakil işlemlerine devam ediyor. Van ve Diyarbakır’da geçirdikleri rahatsızlık sonrası Ankara’ya sevk edilmesi gereken 3 hasta, ambulans uçakla birlikte Ankara’ya getirildi. Vakalara Ankara Çubuk Genel Havacılık Terminalinden havalanarak ulaşan uçak ambulans ekibi, sırasıyla Van Ferit Melen Havalimanı ve Diyarbakır Havalimanı’ndan alınan hastaları Ankara’da kara ambulans ekibine teslim ederek, yolculuğu başarıyla tamamlamış oldu.



“13 günlük bir bebek ve Diyarbakır’daki 2 genç hastanın nakli için buradayız”

Yaklaşık 15 yıldır Sağlık Bakanlığı’nın hava ambulans sisteminde görev yaptığını ifade eden Doktor Mehmet Gök şunları söyledi:

- Bugün, Sağlık Bakanlığı Hava Operasyon Merkezi tarafından bize verilen görev; Van’dan kalpte ritim ve çarpıntı problemi olan 13 günlük bir bebeğin ileri özelleşmiş hekim ihtiyacı ve yoğun bakım cihaz ihtiyacı nedeniyle Ankara’da ki şehir hastanesine naklini sağlamak. Akabinde, Diyarbakır’da doğduğu günden bu yana solunum yetmezliği, enfeksiyon problemleri, immün yetmezliği ve buna bağlı olarak çok ciddi akciğer enfeksiyonu geçirmiş olan 16 yaşındaki bir hastamızın cerrahi ihtiyacını karşılamak üzere nakliye planlanmış. Daha sonra ise yine Diyarbakır’dan inflamatuar bağırsak hastası tanısı almış, çok ciddi karın içi enfeksiyonu olan 18 yaşındaki bir hastamızın, ileri cerrahi ihtiyacı ve yoğun bakımı desteği nedeniyle nakli planlanmış. Bu görevi gerçekleştirmek üzere bugün buradayız.

ZAMANA KARŞI SAVAŞIYORLAR

Uçak ve helikopter ambulansların sağlık hizmeti sunumunda çok önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Gök şu değerlendirmede bulundu:

- En son 6 Şubat depreminde gördük ki altyapının kısıtlı duruma geçtiğinde, hasar gördüğünde özellikle helikopter ambulans hasta transferinde olağanüstü bir şekilde görev yapmıştır. Akabinde hastanelerin hasar gördüğü, altyapının büyük oranda zarar gördüğü illerimizde uçak ambulansla yoğun bakım ihtiyacı olan ve travma merkezine nakli gerçekleşmesi gereken hastalarımızın, yaralılarımızın naklinde olağanüstü bir şekilde hava araçları görev yapmıştır. Bazı özel durumlar var ki özellikle hızlı davranılması, hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Bunların en başında ampütasyonlar, organ nakilleri ve organ nakli ihtiyacı olan hastalar gibi travmalar geliyor. Doğu ve Güneydoğu’da yaralanmış olan askerlerimizin transferleri gibi durumlarda uçak ambulans yeri doldurulmaz bir öneme sahip. Zamana karşı yarışıyoruz.

HER HASTANIN İMDADINA KOŞUYOR



Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde yaşayan hasta Ahmet Yalğı Epikriz, karın ağrısı ile başlayan şikayetlerinin hastaneye gittikten sonra durmadığını ve devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

- 3 Crohn hastalığı olduğunu bildirdiler. Orada ilaç tedavisi yaptılar ama geçmedi, ağrılar çoğalmaya başladı. 1 ay önce sevkimi verdiler ve Diyarbakır’a geldik. 20 gün önce ameliyat oldum. Daha iyi bir yoğun bakım tedavisi almak için Ankara’ya gidiyorum. Uçak ambulansıyla daha hızlı olmak için devlet bana bu hizmeti sundu. Kara yoluyla gitseydim daha hızlı olmazdı. Bunun için devlete teşekkür ederim.



SAĞLIK BAKANLIĞININ GÖKYÜZÜNDEKİ HASTANESİ

Bakanlık tarafından 2010 yılından itibaren kullanılmaya başlanan ambulans uçaklar, biri 4 sedyeli, bir tanesi 2 sedyeli ve bir diğeri ise tek sedyeli olmak üzere 3 adet ambulans uçakla hizmet veriyor.

Ambulans uçaklar, gündoğumu-günbatımı arasında hizmet sağlayan Helikopter Ambulanslardan farklı olarak 24 saat esasına göre hizmet imkanı sağlıyor. Ayrıca Uçak Ambulanslar yüksek sürat, uzun menzil, yüksek uçuş tavanı ve kabin basınçlarının ayarlanabilir olması nedeniyle hem ülke içerisinde hem de ülkeler arasında hizmet veriyor.

Ambulans uçaklar da helikopter ambulanslar gibi yoğun bakım şartlarında hasta nakli sağlayan tıbbi cihaz ve donanıma sahip, ventilatör, defibrilatör cihazı, infüzyon pompası gibi ileri yoğun bakım şartlarında bulunması gereken her türlü tıbbi cihaz ve malzemeye sahip. Ayrıca yenidoğan vakalarının taşınmasında gerekli olan kuvöz ve yenidoğan ventilatörü gibi malzemelerde uçaklar da mevcut.