Sağlık ocakları ve hastanelerde randevular ücretli mi olacak? O iddialarla ilgili açıklama geldi

Bazı sosyal medya hesaplarından, 1 Ocak 2025'ten itibaren sağlık ocaklarında randevuların 99 lita, devlet hastanelerinde ise 199 lira olacağı iddiaları paylaşılmıştı. Konuyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Sağlık ocakları ve hastanelerde randevular ücretli mi olacak? O iddialarla ilgili açıklama geldi
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Bazı sosyal medya hesaplarında, "1 Ocak 2025 itibarıyla, sağlık ocağından randevu almak Türk vatandaşına 99 lira, devlet hastanesinden randevu almak ise 199 lira olacak" iddiaları yer aldı.

Söz konusu iddialar kısa sürede gündem olurken konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "sağlık ocakları ve devlet hastanelerinden randevuların ücretli olacağına" ilişkin iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

DMM'den iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, '1 Ocak 2025 itibarıyla, sağlık ocağından randevu almak Türk vatandaşına 99 lira, devlet hastanesinden randevu almak ise 199 lira olacak' iddiası doğru değildir. Sağlık Bakanlığının böyle bir düzenlemesi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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