2012'den 2022'ye kadar sağlıkta şiddet yüzde 600 oranında artış yaşandı. Hekimler şiddetin önüne geçilmesi için bir araya geldi.



İstanbul'da "Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans" çalıştayı düzenledi. Veriler ortaya kondu. Sağlık kurumlarında şiddet olayları her yıl yaklaşık iki katı oranında artıyor. Şiddetten etkilenen servislerin başında da yüzde 54,9 ile Acil Servis geliyor. Acil Servisi yüzde 54,5 Psikiyatri, yüzde 39,5 Nöroloji, Geriatri, Pediyatri servisi takip ediyor.



Sağlık çalışanları "Toplumsal Farkındalık ve Şiddete karşı nasıl önlemler alınabilir? sorusuna yanıt aradı.

"Öncelikle tabi ki toplumsal eğitim diyoruz en önemlisi. Ama genel olarak sistem çalışanların ve hekimlerin üzerinde gidiyor. Asıl bunu topluma yaymak ve toplumun resmi kurumlarda hastanelerde nasıl davranmaları gerektiği hangi kurallara uymaları gerektiği, hekimlerin dahilinde olan... bunun çerçevesinde çalışıyoruz."

1991 yılından beri sağlık muhabirliği yapan Mesude Erşan da şiddet haberlerini konusunda meslektaşlarını uyardı.