"Şahinler" Suç Örgütü Çökertildi! Elebaşları Yakalandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla "Şahinler" olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün elebaşı Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı.

"Şahinler" Suç Örgütüne Ait Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Operasyonda, 16 ruhsatsız tabanca, 660 fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek, yüklü miktarda uyuşturucu ve nakit ele geçirildi. İçileri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı: