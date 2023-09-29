"Şahinler" Suç Örgütü Çökertildi! Elebaşları Yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda elebaşlarının da aralarında bulunduğu 41 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Operasyonda "Şahinler" olarak anılan suç örgütünün çökertildiği belirtildi.

"Şahinler" Suç Örgütü Çökertildi! Elebaşları Yakalandı
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla "Şahinler" olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün elebaşı Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı.

"Şahinler" Suç Örgütüne Ait Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Operasyonda, 16 ruhsatsız tabanca, 660 fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek, yüklü miktarda uyuşturucu ve nakit ele geçirildi. İçileri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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