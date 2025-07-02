Sahnede fenalaşmıştı: Sevcan Orhan sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu

Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, 28 Haziran gecesi Kıbrıs'ın Lefkoşa kentinde verdiği konser sırasında fenalaşmıştı. Orkestra arkadaşlarının ilk müdahalesinin ardından Sevcan Orhan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Sosyal medyada kalp krizi geçirdiği yönünde iddialar yayıldı. Orhan, bu iddiaları yalanlayarak tansiyon düşüklüğü ve kalp ritim bozukluğu yaşadığını belirtti. Kısa süre önce sosyal medya hesabından bir video paylaşarak sağlık durumunun iyi olduğunu ve dinlendiğini açıkladı.

"Selamlar, iyiyim. Arayan, soran herkese teşekkür ederim. Cumartesi akşamı Kıbrıs'ta bir tansiyon düşüklüğü sebebiyle bir kalp ritim bozukluğu yaşadım. Sadece iyi olduğumu bilmeniz için bu videoyu çektim. Çıkan bazı haberlere kırgınım ama sevenlerime sesimi ulaştırmak istedim. İyi ki varsınız."