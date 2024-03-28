Şair Hüseyin Haydar Rusya'daki terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı

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Şair Hüseyin Haydar, Moskova Crocos City Hall katliamında yaşamını yetiren Rus yurttaşları için, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne bir demet karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu.

"Bu acı hepimizin acısıdır. Bu hain saldırı tüm insanlığa yapılmıştır. ABD’nin kontrolünde saldırılar planlayan küresel emperyalist çetelere karşı dünyanın bütün şairleri aynı birlik ruhuyla davranmalıyız. Özellikle Fars, Rus, Arap ve Türk kardeşliği yükselen Asya’nın kurtuluş direğidir,” diyen Haydar, şairleri her türlü teröre karşı şiirleriyle tepki vermeye çağırdı.

Bilindiği gibi, şair Hüseyin Haydar, Rus Uçağının FETÖ’cüler tarafından düşürülmesi üzerine Aydınlık’ta Büyük Rus Milletinden Özür şiirini yayımlamıştı. Ayrıca suikast sonucu öldürülen Daria Dugina ve Ankara’da, yine FETÖ’cü katillerce katledilen Rus Büyükelçisi Andrey Karlov için yazdığı şiirler Aydınlıkta yayımlamış ve değişik dillere çevrilen şiirler ve büyük yankı uyandırmıştı.

Yayımladığı Manifestolarla Asya Çağı Şairlerini göreve çağıran Haydar, “Bugün saflar netleşmiştir. Bir yanda insan düşmanlığını temsil eden zalimlerin, saldırganların toplandığı Atlantik cephesi ve karşısında insanlığın Yükselen Asya cephesi vardır. Ekonomik, siyasal, kültürel, bilimsel hemen her alanda kaybetmeye devam eden Atlantik çökmektedir, ve çöktükçe daha da azgınlaşmakta, insana ait bütün değerleri hedefine koymaktadır... Yaşadığımız acılar bunun sonucudur,” demektedir. Usta şairimiz Hüseyin Haydar, Ukrayna Savaşının başladı günlerde “Ukrayna Ayetleri” şiirini de yayımlayarak, Batı’nın oyuncağına dönüşüp, Ukrayna halkını ateşe atan Zelenskiy’e de uyarılarda bulunmuştu.