Sanal kumar hakkında yeni karar

Sanal kumar ve yasa dışı bahis sitelerine yönelik yeni önlemler Meclis gündemine geliyor. Bu kapsamda, kumar ve zararlı oyun sitelerine bant daraltma ve reklam yasağı uygulanabilecek. Yasal düzenleme, yeni dönemde Meclis'e sunulacak.

Mert Sagit Mert Sagit
Sanal kumar hakkında yeni karar
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Yasadışı bahis, sanal kumar ve oyun siteleri, özellikle gençler ve çocuklar için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. İnternet üzerinden yayımlanan reklamlar, bu tür faaliyetleri kolay erişilebilir hale getirerek kumar ve oyun bağımlılığının artmasına neden oluyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu sorunun çözümü için yeni yılda kapsamlı önlemler almaya hazırlanıyor.

Yasal hazırlık önce Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'nda değerlendirilecek. Başkan Hüseyin Yayman, sosyal yıkıma, felakete yol açan kumar cezalarına yönelik ağır cezaları gündeme alacaklarını söyledi.

Maddi yaptırımları içeren düzenlemeler üzerinde çalışılıyor

Yayman, bu tür faaliyetlerin yalnızca yasaklamalarla çözülemeyeceğini belirterek, bant daraltma, reklam ve ticaret yasağı gibi maddi yaptırımları içeren düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Hazırlanacak düzenleme için diğer siyasi partilerin de desteği istenecek. Teklifin yeni yılın ilk çeyreğinde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

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