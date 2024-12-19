Şanlıurda'da sözde sorumlu terörist teslim oldu

Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/PYD/YPG'de sözde sorumlu olarak yer alan terörist teslim oldu. Teröristin Aynularab bölgesine gönderilerek PYD/YPG'li teröristlere eğitim verdiği tespit edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Şanlıurda'da sözde sorumlu terörist teslim oldu
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PYD/YPG'nin Suriye'de bulunduğu alanlarda kontrolü kaybetmesiyle terör örgütü içerisindeki çözülme süreci hız kazandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler çalışmada, terör örgütüne 2018 yılında katılan ve 2019'da Suriye'ye geçerek Kamışlı, Haseke ve Aynularab bölgesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren M.A'yı teslim olması için ikna etti.

Şanlıurda'da sözde sorumlu terörist teslim oldu - Resim : 1

Terör örgütünden kaçan M.A, sınırda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin Haseke ve Kamışlı'da terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, 2021 yılında Aynularab bölgesine gönderilerek, örgütün kullandığı tünel ve sığınaklarda PYD/YPG'li teröristlere eğitim verdiği tespit edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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