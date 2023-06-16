Şanlıurfaspor 1. Lige yükseldi: Eski takım başkanı ve vali arasında arbede çıktı

Şanlıurfaspor'un 3-0 galibiyetiyle biten karşılaşma sonrası takım oyuncuları 1. Lige çıkmanın sevincini yaşadı. İyi Parti'den milletvekili adayı olmak için takım başkanlığından istifa eden Emin Yetim, futbolcularla birlikte şampiyonluk kupasını kaldırmak istedi. Bu esnada Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Emin Yetim'in elinden kupayı alarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve takım oyuncuları ile kaldırdı.

Kısa süre sonra, alanda bulunan eski başkan Emin Yetim, Vali Salih Ayhan'ın kendisinden kupayı almasına tepki gösterdi. Vali ve eski başkan arasında kısa süren bir arbede yaşandı.

EMİN YETİM SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

İyi Parti'den milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen eski başkan Emin Yetim, yaşananlara sosyal medya üzerinden de tepki gösterdi. Yetim, "Şanlıurfaspor için kapanma kararı alındığında ben bu şehrin bir evladı olarak, bu kararın karşısında durdum. Şanlıurfaspor’un şampiyon olması için siz değerli hemşehrilerime söz verdim. Bu sözün yerine gelmesi için gövdemi taşın altına koydum. Bugün Şampiyonluk kutlamasında, hepinizle beraber bu sevinci yaşadığım esnada ilimizin valisi Salih Ayhan’ın kişisel hırslarına yenilerek, 85 milyonun önünde şahsıma yönelik yaptığı saygı dışı hareketi kamunun vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Valisi Salih Aydın'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.