Saraçhane'deki Büyük Aile Buluşması Amerika'nın Sesi'ni rahatsız etti

“Dursun bu hayasızca akın” sloganıyla düzenlenen etkinliğin ardından Amerika'nın Sesi, Türkiye'de faaliyet gösteren, aralarında PKK ile bağlantılı söylemleriyle bilinen İnsan Hakları Derneği (İHD)’nin de bulunduğu LGBT derneklerine mikrofon uzattı.

İstanbul’da aile teması etrafında toplanarak LGBTİ+ bireylerin Anayasal haklarına karşı düzenlenen bu üçüncü etkinlik, Ankara’da çeşitli endişelere yol açtı. İHD’nin ev sahipliğinde, kısa adıyla GALADER (Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği), Anayasa değişikliği ve yasaklama taleplerine karşı çıkarak etkinliklere verilen kamu desteğini eleştirdi. AK Parti hükümetinin “aile” kavramını öne çıkararak Anayasa değişikliği planladığı ve Türkiye’de LGBT bireylerine yönelik ayrımcılık yapıldığı iddia edildi.

AYRIMCILIK İDDİASI

İHD Ankara Şubesi ve GALADER’in ortak açıklamasında, Türkiye’nin taraf olduğu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı uygulamaların yaşandığı iddia edildi. Anayasa’da yer alan ayrımcılık yasağına aykırı bir şekilde “Büyük Aile Platformu”nun faaliyetlerine devletin, AK Parti iktidarı aracılığıyla kamu kurumları desteği sağladığı ileri sürüldü.

HÜKÜMET ELEŞTİRİLDİ

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Büyük Aile Platformu’nun bu faaliyetleri kolaylıkla yürütebilmesinin arkasında, kuşkusuz devlet desteği bulunuyor. Devletin her kademesi, LGBTİ+ bireyleri hedef gösterme ve nefret söylemi yayma konusunda adeta birbirleriyle yarışıyor. 7 Haziran 2015 seçimlerinde broşürlerinde gökkuşağı bayrağı basıp LGBTİ+ haklarını savunacağını söyleyen AKP hükümeti, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde neredeyse tüm propaganda sürecini LGBTİ+ karşıtı nefret söylemleri üzerine kurdu. İktidar ortağı MHP Genel Başkanı, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yasaklanması önergesini sunduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da LGBTİ+ bireyleri ‘sapkın akımlar’ olarak nitelendirerek, ‘Bizim kitabımızda LGBT diye bir şey yok’ ifadelerini kullandı.”