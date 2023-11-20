Savcılıktan Twitter Kararı! "Mesleğe Çevirdiler"

Sosyal medyada kullanıcıları kışkırtan yorumlar yaparak hakaret etmesini sağlayan ve sonrasında bu hakaretlere dava açarak tazminat kazananlar için ilginç bir karar verdi. Bir Twitter kullanıcısı, sosyal medya hesabında başka kullanıcıları kışkırtarak hakaret etmelerini sağladı. Bu kullanıcı, kendisine hakaret edenleri savcılığa şikayet etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan bu başvuru sonrası, Savcılık'tan beklenmedik bir karar geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başvuruyu yapan sosyal medya kullanıcısının yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulan çok sayıda şikayetinin olduğunu belirtti. Savcılık, şikayetçinin bu durumu "mesleğe çevirdiğini" belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.