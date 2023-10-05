Savunma Sanayi İçin Önemli Adım

Savunma sanayinin gelişmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yeni iş birliği protokolü imzaladı.



İmzalanan protokolde savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek, çalışanları belgelendirmek ve belirlenen okullardan mezun olan öğrencilerin imkânlar dâhilinde istihdamını sağlama amaçlandığı belirtildi.



MEB Başöğretmen Salonu’nda yapılan protokol imza töreninde konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencileri mezun olduklarında istihdam sağlayabilecek meslek gruplarına ve liselerine yönlendirmek olduğunu belirtti.



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise imzalanan protokol sayesinde sektörün personel eksiği sorununda ortadan kalkacağını belirtti.