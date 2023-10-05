Savunma Sanayi İçin Önemli Adım

Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı önemli bir iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol ile birlikte savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu öğrenciler meslek lisesinden alınacak ve istihdam sağlanacak.

Savunma Sanayi İçin Önemli Adım

Savunma sanayinin gelişmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yeni iş birliği protokolü imzaladı.

İmzalanan protokolde savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek, çalışanları belgelendirmek ve belirlenen okullardan mezun olan öğrencilerin imkânlar dâhilinde istihdamını sağlama amaçlandığı belirtildi.

MEB Başöğretmen Salonu’nda yapılan protokol imza töreninde konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencileri mezun olduklarında istihdam sağlayabilecek meslek gruplarına ve liselerine yönlendirmek olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise imzalanan protokol sayesinde sektörün personel eksiği sorununda ortadan kalkacağını belirtti.

# savunma sanayi # meb
Çok Okunanlar
Sivas'taki esrarengiz arazi gelinlik olayı!
Sivas'taki esrarengiz arazi gelinlik olayı!
BEDAŞ Uyardı: İstanbul'da çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!
BEDAŞ Uyardı: İstanbul'da çok sayıda ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!
Yağışlar barajların durumunu nasıl etkiledi? 5 Ekim için güncel baraj doluluk oranları...
Yağışlar barajların durumunu nasıl etkiledi? 5 Ekim için güncel baraj doluluk oranları...
Yağışlar durdu, o bölgede sıcaklıklar tekrar yükselecek. Meteoroloji uyardı!
Yağışlar durdu, o bölgede sıcaklıklar tekrar yükselecek. Meteoroloji uyardı!
4 ilçede sular kesilecek! İSKİ, İstanbulluları uyardı!
4 ilçede sular kesilecek! İSKİ, İstanbulluları uyardı!
Öne Çıkanlar İçişleri'ne Saldırıyı Kim, Neden Yaptı? - Prof. Dr. Emin Gürses - İşin Aslı - Ulusal İçişleri'ne Saldırıyı Kim, Neden Yaptı? - Prof. Dr. Emin Gürses - İşin Aslı - Ulusal Kira Sözleşmesi Otomatik Yenilenir Mi? Kira Sözleşmesi Otomatik Yenilenir Mi?