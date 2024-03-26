Seçimlerde kargaşa yaratması için gönderilen terörist yakalandı!

ırnak’ta jandarmanın düzenlediği operasyonda seçimde karışıklık yaratması hedeflenen terörist yakalandı.

Seçimlerde kargaşa yaratması için gönderilen terörist yakalandı!
Editör: Yağmur Biçen

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala güvenlik önemleri arttırılıyor.

Şırnak’ta jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan aranan ve Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen Dorşin Botan kod adlı Ç.G. yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, Ç.G.’nin terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS’nin faaliyetlerini yönetmek ve seçimlere müdahale etmek için görevlendirildiği belirtildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# 31 mart seçimleri # pkk # terörist
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