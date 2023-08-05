Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti

Uzun süredir kanser tedavisi gören ve Hadi Özışık'ın kardeşi olan gazeteci Süleyman Özışık vefat etti.

Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti
Mustafa Çakır Mustafa Çakır
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Sedat Peker'ün iddialarında yer alan ve uzun süredir aralarında sıkıntı olan Hadi ve Süleyman kardeşler hakkında son dakika gelişmesi oldu.

SÜLEYMAN ÖZIŞIK VEFAT ETTİ! 

İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın kardeşi Süleyman Özışık hayatını kaybetti. Haberi gece yarısı Gazeteci Cem Küçük duyurdu. Kanserle mücadelesine yenik düştü. Cenazesinin nereden kaldırılacağı ise yarın belli olacak.

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