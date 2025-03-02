Şehir içinde her iki kazadan biri motosiklet kaynaklı! Denetimler rekor kırdı

Motosiklet kullanımının yoğun olduğu şehir içlerinde kazaların önüne geçebilmek için trafik ekipleri, 2025 yılının ilk iki ayında 1 milyon 547 bin 776 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde 326 bin 472 işlem yapıldı.

Yerlikaya, motosiklet sürücülerini uyararak kask ve koruyucu ekipman kullanımının hayati önem taşıdığını vurguladı.

BİR HAFTADA 2,9 MİLYON ARAÇ DENETLENDİ

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri, 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında 2 milyon 938 bin 674 araç denetledi. Denetimler sonucunda hız ihlali yapan 143 bin 8, periyodik muayenesiz araç kullanan 23 bin 886, emniyet kemeri takmayan 27 bin 293, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 898, zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 7 bin 182 sürücüye işlem yapıldı.

Ayrıca, mevzuata aykırı şekilde çakar lamba kullanan 50 sürücüye ceza kesildi. Toplamda 456 bin 58 araç ve sürücüye işlem yapıldı.