Şehit asker Sefer Alan son yolculuğuna uğurlandı! Memleketi Elazığ'da toprağa verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Şehit asker Sefer Alan son yolculuğuna uğurlandı! Memleketi Elazığ'da toprağa verildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurmuştu.

Şehit asker Sefer Alan'ın cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi. Şehit Alan için İmam-ı Azam Camisi'nde gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu. Törene katılan şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Öğle namazının ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ, cenaze namazını kıldırarak dua etti.

Daha sonra şehit Sefer Alan'ın tabutu, askerler tarafından konulduğu top arabası ile kortej eşliğinde cenaze aracına alındı.

Şehit asker Sefer Alan son yolculuğuna uğurlandı! Memleketi Elazığ'da toprağa verildi - Resim : 1

Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyüne götürülen şehit askerin naaşı, köy mezarlığında defnedildi.

Törende, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, baba Hasan Alan'a Türk bayrağı ile şehit oğlunun fotoğrafını verdi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, kurumların ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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