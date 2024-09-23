Şehit polis Şeyda Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi

İstanbul'da gece saatlerinde üzücü bir olay meydana gelmişti. Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Yunus Emre G, karakoldan kaçtı.

Karakolda görevli polis memuru K.H.S. ile polis memuru Şeyda Yılmaz, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşine düştü.

Şüpheli Yunus Emre G. kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanırken bu sırada arbedede çıktı.

Şüphelinin polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu Şeyda Yılmaz, başından ağır yaralandı. Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı.

Polis memuru Şeyda Yılmaz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan biri polis memuru, iki kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Şüpheli Yunus Emre G. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

ŞEYDA YILMAZ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Olayın ardından şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde yer alan yerleşkesinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin eşi polis Semih Yılmaz ile ailesi, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile çalışma arkadaşları katıldı.

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, törende yaptığı konuşmada, şehidin ailesine, yakınlarına, polis teşkilatına başsağlığı diledi. Aktaş, 27 yaşındaki şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın 1 yıllık polis olduğunu, firar eden şüpheliyi yakalamak için yapılan çalışma esnasında zanlıyla girdiği kahramanca mücadele neticesinde yaralanıp, hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.

Şeyda Yılmaz'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu kaydeden Aktaş, yapılan çalışmalar neticesinde olayın failinin kısa sürede yaralı olarak yakalandığını bildirdi. Aktaş, "Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesi olmak üzere hepimizi derinden üzdü. Şehidimizin değerli ailesi, bugün yüreklerinize sığdıramadığınız acılarınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür, Allah hepimize sabırlar versin." dedi.

Konuşmaların ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu önünde saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi.

Tören mangasınca omuzlarda taşınarak araca konulan cenaze, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.

Şehit Yılmaz, buradaki Ayyıldız Camisi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazından sonra Sivas İli Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde defnedilecek.