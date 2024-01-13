Şehitlerin kanı yerde kalmadı! 29 terör hedefi vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine hava harekatları düzenlendi.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütü PKK/YPG tarafından kullanılan ve içerisinde üst düzey teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 terör hedefi imha edildi.

İcra edilen harekatlarda yerli ve milli mühimmat ağırlıklı olarak kullanıldı. Bakanlık, çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle devam etti: