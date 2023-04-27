Selçuk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na İHA tepkisi: "İlk tepki teröristlerden değil HDP ve CHP'den geldi"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TRT Haber'de soruları yanıtladı. Bayraktar, kendilerine yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Bayraktar, İHA/SİHA'ları yaparken tepkinin ilk önce teröristlerden değil Meclis içinden, HDP ve CHP'li milletvekillerinden geldiğini belirtti. Bayraktar, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik sözlerine de yanıt verdi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar şunları söyledi:

- Ana muhalefet partisi liderinden "yurt dışına satarlarsa" gibi bir ifade geldi. Ben kendilerinin bizim mücadelemizi anlamadığını düşünüyorum. Şayet iyi niyetli diye düşünürsek, bu ifadenin konuyla ne kadar ilgisiz, bilgisiz olduğunu görüyoruz. Dünyada şu an yaşadığımız en büyük gelişim yüksek teknolojiden oluşuyor. Her yönüyle bu ifadeleri çok talihsiz buluyorum.

- Tümüyle devletin kontrolünde olan bir alan bu. Tek tek çalışan personelden, üretime kadar devlete sormak zorundasınız. İhraç ederken de devlet kontrolünde. Biz bunu serbestçe kullanamıyoruz ki. Dünyada da durum böyle. Sivil ve askeri alandaki tüm firmalara baktığınız zaman hepsinin özel şirketler olduğunu görüyoruz. Savunma sanayii şirketlerinin çoğu özel kuruluşlar oluyor. 1950'lere kadar çalışmalar yok edildiğinden ve maalesef havacılık geçmişimiz yok edildiğinden öğrenilmiş çaresizlik durumu söz konusu. Ben evlenene kadar iş yerinde yaşadım. Bu işi sadece ekmek kapısı olarak görmedik, hayatımızı adadık.

- Biz maddi olarak düşünseydik farklı türlü ortaklıklar yapardık. Bunu yapanlar var iyidir kötüdür o ayrı mesele. Onlar hiç gündeme gelmiyor. Dünyanın en iyisini başarmış, 30'dan fazla ülkeye ihraç edilen ürünlere laf etmek... 7 ülke kampanya yaptı uçakları almak için. Bu ülkenin içinden çıktığında ancak bir değeri olarak gördük. İyi niyetli olarak bakamıyorum bu açıklamaya açıkçası.

- Bu alanda çalışmaya başladığımız ilk günden beri, bize terör örgütlerinden de tehditler geliyordu. Ne zaman Bayraktar TB2'ler sahada oldu önemli sonuçlar aldık. Kırk senelik kanayan yaraya merhem oldu SİHA'lar. İlk cevap teröristlerden değil de Meclis'ten geldi. Önce HDP'den geldi sonra CHP'li milletvekilinden geldi. Sonra bu saldırıların sistematik şekilde devam ettiğini gördük. Biz terör örgütünden beklerken saldırıları siyasetten geldi ve bizi çok şaşırttı. Kirli bir seçim kampanyasına da dönüştü. Hepsini mahkemeye verdik ve davaları kazandık. T3 vakfımızla ilgili de iftiralara maruz kaldık. Milyonların sahiplendiği çalışmalarımıza bir türlü bitmeyen iftira kampanyalarına maruz kaldık.

- Bizim bu teknolojiyi verdiğimiz ülkelerde çok büyük takdir görüyoruz. Azerbaycan'da bize Karabağ nişanı verildi. Ülkeler marşlar yazarken, yeni çocuklara Bayraktar ismini verirken içerden böyle bir muhalefet görüyor olmak bizi çok şaşırtıyor.