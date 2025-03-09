SGK’dan hileli boşanmalara sıkı takip: Binlerce kişi tespit edildi!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yetim maaşı alabilmek için boşandığı eşiyle yaşamaya devam eden 2 bin 404 kişiyi tespit etti. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatılırken, ödenen maaşların faiziyle geri alınması için adımlar atıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
SGK’dan hileli boşanmalara sıkı takip: Binlerce kişi tespit edildi!
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SGK, sahte boşanmalar yoluyla haksız kazanç sağlayan kişileri yakın takibe aldı. 2024 yılı boyunca yapılan denetimlerde, yetim maaşı almak için boşanmış gibi görünüp aslında aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 404 kişi belirlendi.

Bu kişilerin aldıkları maaşların faiziyle geri ödenmesi için hukuki süreç başlatılırken, hileli boşanmalarla ilgili denetimlerin sıklaştırılacağı ifade edildi.

SGK DENETİMLERİNİ SIKILAŞTIRDI

SGK, sadece hileli boşanmalarla değil, kayıt dışı istihdam ve sahte iş yerleriyle de mücadele etmeye devam ediyor. 2024 yılında 124 bin 982 iş yeri kayıt dışı istihdam açısından incelendi, 12 bin 684 iş yeri sahte sigortalılık yönünden denetlendi, sahte iş yerlerinde sigortalı gösterilen 94 bin 740 kişinin kaydı iptal edildi ve kayıt dışı istihdam nedeniyle toplam 2 milyar 36 milyon 732 bin lira ceza kesildi.

SAHTE SİGORTACILIĞA GEÇİT YOK

SGK’nin 2024 yılında yürüttüğü detaylı incelemeler sonucu, çalışmadığı halde sigortalı gösterilen on binlerce kişi tespit edilerek, sigortaları iptal edildi. Kurum, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla sahte sigortalılığa karşı kapsamlı mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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