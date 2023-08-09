Sıcak hava dalgası geri geliyor! Uzmanlar uyardı! Basra etkili sıcaklar kapıda

Temmuz ayında Türkiye'yi etkisi altına alan sıcaklıklar son günlerde yerini serin havalara bıraktı. Yurttaşlar rahat bir nefes aldı. Ancak sıcaklıklar geri gelecek.

Meteoroloji uzmanları, bu serin dönemin bir ara etkisi olduğunu ve yakın zamanda sıcaklıkların tekrar yükselebileceğini belirtiyor.

Yapılan tahminlere göre, önümüzdeki haftanın ortalarına doğru sıcaklık artışı bekleniyor. Basra etkili sıcak hava dalgasi ile bunaltıcı hava geri gelecek.

Ülkenin iç kesimlerde ve şehir merkezlerinde sıcaklık değerlerinin yeniden yükseleceği öngörülüyor. Uzmanlar, sıcaklıkların yeniden yükseleceğini ancak yaşanılan sıcaklıklardan daha yüksek olmayacağını belirtiyor.