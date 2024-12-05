Siirt'te rahatsızlanan bebek askeri helikopterle Van'a sevk edildi

Siirt'te rahatsızlanan 2,5 aylık bebek, askeri helikopterle Van'a nakledildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 2,5 aylık K.Y.'nin ileri tetkik ve tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

Bu hızlı müdahale, bebeğin tedavisinin sürdürülmesi için büyük önem taşıdı.

Bunun üzerine bebek, Siirt Valiliğince tahsis edilen askeri helikopterle Van'a sevk edildi.