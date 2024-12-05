Siirt'te rahatsızlanan bebek askeri helikopterle Van'a sevk edildi

Siirt'te rahatsızlanan bebek, askeri helikopterle Van'a sevk edildi. Siirt'te ani bir şekilde rahatsızlanan bebek, acil tıbbi müdahale için askeri helikopterle Van’daki hastaneye sevk edilmek üzere havalandı.

Sude İnak Sude İnak
Siirt'te rahatsızlanan bebek askeri helikopterle Van'a sevk edildi
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Siirt'te rahatsızlanan 2,5 aylık bebek, askeri helikopterle Van'a nakledildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 2,5 aylık K.Y.'nin ileri tetkik ve tedavi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

Siirt'te rahatsızlanan bebek askeri helikopterle Van'a sevk edildi - Resim : 1

Bu hızlı müdahale, bebeğin tedavisinin sürdürülmesi için büyük önem taşıdı.

Bunun üzerine bebek, Siirt Valiliğince tahsis edilen askeri helikopterle Van'a sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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