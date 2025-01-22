Sinan Ateş davasında 22 sanık için karar

Şüpheliler Ali Kadir Sarıkaya, Ahmet Yiğit Yıldırım, Erol İnce, Cengiz Tekin, Gülşen Kurt, Damla Yüce, Dilek Bilgin, Havva Köktürk, Murat Kurt, Mustafa Kemal Aygün, Emin Uzunlar, Naim Güneş, Tayfun Balaban, Olcay Kılavuz, Ömer Şanlı ve Veli Küçük Erturan hakkında takipsizlik kararı verildi.

Kararda, şüpheliler hakkında 'adam öldürmeye iştirak' suçu kapsamında soruşturma başlatılmış ise de haklarında kamu davası açılan diğer şüphelilerle birlikte hareket edip suça katıldıklarına ve suçun icra hareketini gerçekleştirdiklerine ilişkin somut delil bulunamadığı aktarıldı.

Şüpheli Eray Özyağcı hakkında ise müştekiler Nuri Özmen, Cengiz Akkaya, Salih Avcı ve Mustafa Erdoğan'a yönelik 'mala zarar verme suçu' yönünden somut olayda suçun yasal unsurlarının oluşmadığından da kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ifade edildi.

Şüpheli Olcay Kılavuz'un 'suçluyu kayırma' suçunu işlediğine ilişkin kamu davası açılmasını gerektirir somut suç şüphesini gösterir delil bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.

Şüpheli Serdar Öktem hakkında ise daha önce 'toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme' suçundan kamu davası açıldığı, mevcut dosya kapsamında soruşturmayı gerektirir suç unsuru eylem bulunmadığının anlaşıldığı iletildi.

Kararda, şüpheli Ahmet Keçik hakkında '6136 sayılı yasaya muhalefet ve silahla ateş etme', Selman Bozkurt ve Aytaç Ataç hakkında silahla ateş etme suçundan soruşturma yürütülmüş ise de suçların yasal unsurlarının oluşmadığı aktarıldı. Şüpheli Mustafa Ensar Aykal hakkında daha önce toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak adam öldürmeye yardım ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma suçlarından kamu davalarının açıldığı, bu dosya kapsamında soruşturmayı gerektirir suç unsuru eylem bulunmadığı belirtildi.

Sinan Ateş suikastı davasında yargılanan sanıklar Serdar Öktem ile Mustafa Ensar Aykal hakkındaki dava dosyası 'cep telefonlarının ABD'ye yazı yazılarak incelenmesi' gerekçesiyle ana davadan ayrılmıştı.

