Sinan Ateş iddianamesindeki ayrıntılar tartışmalara neden oldu

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamenin ayrıntıları belli oldu. Savcılığın 22 şüpheli hakkında hazırladığı iddianame 145 sayfadan oluştu. Soruşturma aşamasında çok sayıda savcının değiştiği dosyada hazırlanan iddianame bazı eleştirilere neden oldu.

Doğukan Çep ve eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın azmettirici olarak gösterildiği iddianamede cinayetin neden işlendiğine ilişkin tespit yapılamadı. Aynı zamanda Demirbaş'ın, eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalandığı iddialarına da yer verilmedi.

İddianamede bunun yanı sıra soruşturma aşamasında hazırlanan ve Demirbaş'ın Ankara Emniyeti cinayet büro komiserinden Ateş'in adresini sorgulattığı yazışmaların yer aldığı bilirkişi raporunun içeriği de yer almadı.

İddianamede şüpheliler Eray Özyağci, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'a "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer şüpheli hakkındaysa 3 ile 2 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.