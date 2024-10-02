Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten davadaki kararla ilgili açıklama: "Şimdi beklesinler. Bir dahaki dosyada görüşeceğiz"

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada karar açıklandı.

Sanıklar Eray Özyağci, Vedat Balkaya, Suat Kurt, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. ağırlaştırılmış müebbet verilen 5 sanık dışında, 5 sanığı 2 yıldan 18 yıla kadar hapse mahkum eden mahkeme, 10 sanığın ise beraatına karar verdi.

SİNAN ATEŞ'İN EŞİ AYŞE ATEŞ'TEN AÇIKLAMA

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş kararı değerlendirdi.

Ayşe Ateş, cinayetin ardından toplanan deliller ışığında bir dosya oluşturulduğunu ancak dosyanın "ayakçılar" ve "azmettiriciler" olarak ikiye ayrıldığını söyledi.

"Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı." ifadesini kullanan Ateş, "cinayetin azmettiricilerinin elini kolunu sallayarak dışarıda dolaştıklarını" savundu.

Ayşe Ateş, "Onlar oturdukları kürsülerden adil bir yargılanma yapılmaması, hukuku çiğnemek, suçluların üstün olduğu bir ortam oluşturmak, suçluları yargılatmamak için bize parmak sallıyorlar ve o parmak sallamanın, o tehditlerin sonucunu bugün yaşadık." dedi.

İntikam değil, adalet istediklerini belirten Ateş, "Gerçek suçlular, hangi oranda suçluysa o kadar ceza alsın istiyoruz. Bizim hatamız adalet istemek mi? Sinan öldürüldü, kenara çekilseydik, konuşmasaydık, sussaydık, hiçbir şey yapmasaydık o zaman onlar çok mutlu olacaktı herhalde." ifadesini kullandı.

Yurt dışına kaçacağının söylendiğini aktaran Ayşe Ateş, hiçbir yere gitmeyeceğini, kaçmayacağını belirterek, "Sonuna kadar, gücümün yettiği yere kadar, yanımdaki, arkamdaki akıl ve bir vicdan sahibi her bir vatan evladıyla adalet yürüyüşünü, her bir suçlu cezasını bulana kadar, demir parmaklıkların arkasına girene kadar devam ettireceğim. Şimdi beklesinler. Bir dahaki dosyada görüşeceğiz." diye konuştu.

Ateş, "17 kişi hakkında devam eden bir soruşturma var. Kovuşturmaya dönüşmesini bekliyor musunuz?" sorusuna, "Bekliyoruz. Dönüşmemesi için çaba sarf ettikleri haberlerini alıyoruz. Ben de o dosyanın açılması için iddianamesinin yazılması ve onların yargılanması için elimden gelen her şeyi yapacağım." yanıtını verdi.