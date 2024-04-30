Şırnak'ta askeri araç devrildi! 1 askerimiz şehit oldu

Şırnak'ta askeri araç, Kayaboyun köyü mevkiinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan askeri araç devrildi. devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ASKERİ ARACIN DEVRİLMESİ SONUCU 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Askeri aracın devrilmesi sonucu, 1 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır 3 askerimiz yaralandı. Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şehit olan askerin kim olduğu henüz paylaşılmadı.