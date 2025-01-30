Siyah Kalp canlı izle

Siyah Kalp 18. bölüm Show TV ekranlarında 30 Ocak 2025 günü yayınlandı. Dizinin yeni bölümü (son bölüm) internete yüklendi. Siyah Kalp dizisinin 18. bölümünü tek parça ful izleyebileceğiniz link haberimizde.

Sude İnak Sude İnak
Siyah Kalp canlı izle
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Show TV'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi Siyah Kalp, 30 Ocak Perşembe akşamı ekranlara gelecek 18. bölümüyle izleyicilerini bir kez daha ekrana kilitleyecek. Başrollerini Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan'ın paylaştığı dizinin yeni bölümünde büyük bir aile çatışması yaşanıyor. Cihan, yaşadığı gerginliklerin ardından Almanya'ya gitmeye karar verir. Ancak geride bırakmaya çalıştığı aşkı ve ailesi, onu durdurmak için her şeyi yapacak!

howtv.com.tr/canli-yayin

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