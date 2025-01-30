Siyah Kalp canlı izle

Show TV'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi Siyah Kalp, 30 Ocak Perşembe akşamı ekranlara gelecek 18. bölümüyle izleyicilerini bir kez daha ekrana kilitleyecek. Başrollerini Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan'ın paylaştığı dizinin yeni bölümünde büyük bir aile çatışması yaşanıyor. Cihan, yaşadığı gerginliklerin ardından Almanya'ya gitmeye karar verir. Ancak geride bırakmaya çalıştığı aşkı ve ailesi, onu durdurmak için her şeyi yapacak!

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