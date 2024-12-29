Şok olay! Kayıp genç aranırken denizde başka bir ceset bulundu

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık'ta Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşen Engin Şeker’i bulmak için deniz polisi ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerinin arama çalışmaları sürüyordu. Bu sırada, saat 17.30 civarında deniz üzerinde erkek bir şahsa ait ceset bulundu.

Açıklamada; "Engin Şeker'in bulunması yönünde devam eden koordineli arama çalışmaları esnasında, bugün saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi açıklarında deniz üzerinde erkek bir şahsa ait ceset bulunmuş, yapılan incelemeler neticesinde bulunan cesedin 1970 doğumlu K.A. isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir. Kayıp Engin Şeker'in arama çalışmaları aralıksız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.