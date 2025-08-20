Son 24 saatte Türkiye’de neler oldu? İşte en çok konuşulan başlıklar
Türkiye son 24 saatte yine yoğun bir gündem yaşadı. Siyasetten ekonomiye, spordan dış politikaya kadar pek çok başlık tartışma konusu oldu. İşte Türkiye’nin gündeminde öne çıkan 10 gelişme...
1. Manisa’nın Orman Yangınlarına Karşı Proaktif Planı
Manisa Valiliği tarafından yürütülen “Yangın Riskini Azaltma Planı”, son bir ayda 80 orman yangınının 61’ini yerel ekip müdahalesiyle büyümeden söndürmeyi başardı. Bu etkili yaklaşım önemli bir başarı olarak öne çıkıyor.
2. Halkbank’tan Yalanlama: Finans Merkezi Hakkındaki İddialar Gerçeği Yansıtmıyor
Halkbank, bazı medya organlarında yer alan “kredi ilişkileri” ve “İstanbul Finans Merkezi” ihalesine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
3. Goldman Sachs’tan Dolar Uyarısı: Değer Kaybı Kapıda
Goldman Sachs, ABD ekonomisinin performansının doların yüksek değerine artık destek vermediğini belirtti; bankanın öngörüsüne göre dolar küresel piyasalarda değer kaybedebilir.
4. Sosyal Medya Hesaplarına Erişim Engeli Kararı
Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engeli uygulandığını duyurdu.
5. Gazze’ye Yardım: Türkiye'den 101 Bin Tonun Üzerinde Sevkiyat
Türkiye, Gazze’ye bugüne kadar 101.271 ton insani yardım malzemesi ulaştırdığını açıkladı. Bu destek, bölgedeki krizle dayanışmanın önemli bir göstergesi oldu.
6. TBMM Komisyonu: Milli Egemenlik İddiaları Yalanlandı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TBMM’de kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nda Türkiye’nin egemenliğini hedef alan iddiaları yalanladı.
7. NATO’dan Erdoğan’a Telefon: Diplomatik Tema
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yapılan zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. Bu görüşme, uluslararası diplomatik gündemde öne çıktı.
8. Altında Beklenmedik Hareket – Yatırımcılar Şaşkın
Yatırımcılar, altın fiyatlarında beklenmedik bir hareketle karşılaştı. Bu tür oynaklıklar ekonomik gündemin önemli bir maddesi haline geldi.
9. İstanbul Polisinden “Huzur” Uygulaması
İstanbul genelinde polis ekiplerince helikopter destekli "huzur" uygulaması yapıldı. Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlüklerinden gelen özel timler de katıldı ve şüpheli araçlar ile kişiler üzerinde kimlik kontrolü yapıldı.
10. Rus Turistten Türk Çalışana Şaşırtan İş Teklifi
Antalya'da bir Rus turistin hizmetinden memnun kaldığı bir Türk çalışana yaptığı iş teklifi sosyal medyada gündem oldu. Turistin, Türk çalışana otelinde 4 bin euro maaşla iş teklif ettiği ortaya çıktı.