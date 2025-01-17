SON DAKİKA! 29 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde kritik bir operasyon düzenlendiğini bildirdi. Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
SON DAKİKA! 29 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları belli oldu
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Yurt içinde ve sınır ötesinde bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) nokta operasyonları tüm kararlılığıyla sürüyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyinde önemli bir operasyona daha imza atıldı. Operasyonun ayrıntılarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

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