SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 22 Ağustos AFAD ve Kandilli'ye göre son depremler...
Her gün neredeyse artçılarla beraber sık sık yaşanan depremler vatandaşları tedirgin etti. Aramalarda en çok deprem mi oldu? sorusuna yanıtı Kandilli ve AFAD verileri sağladı. Peki 22 Ağustos 2023'te nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika depremleri
Sürekli gerçekleşen artçı sarsıntılar nedeniyle artık her sallantıya "Acaba deprem mi oldu" sorusu eşlik ediyor. İnternette çok aranan "22 Ağustosta deprem oldu mu?" sorusunun cevabını AFAD ve Kandilli işlemleri verdi.
İşte 22.08.2023'te nerelerde deprem oldu sorusunun cevabı...
22 AĞUSTOSTA NEREDE DEPREM OLDU
KANDİLLİ RASATHANESİNİN VERİLERİ
2023.08.22 08:42:01 38.3143 36.2925 5.0 -.- 1.7 -.- ELEMANLI-TUFANBEYLI (ADANA)
2023.08.22 08:41:17 38.4128 37.5330 2.9 -.- 2.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2023.08.22 08:28:45 39.0798 36.0513 5.0 -.- 2.2 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI)
2023.08.22 07:54:43 38.3097 36.5032 7.1 -.- 1.7 -.- DAYOLUK-SARIZ (KAYSERI)
2023.08.22 07:17:01 37.0928 28.3068 11.4 -.- 1.3 -.- KUYUCAK-(MUGLA)
2023.08.22 07:16:37 38.4587 37.4068 19.5 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
2023.08.22 06:42:29 38.0857 36.9705 4.4 -.- 3.5 3.4 KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.22 06:36:19 37.1410 37.0467 2.3 -.- 1.3 -.- BAYATLI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
2023.08.22 06:31:43 38.4552 37.5008 2.1 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2023.08.22 06:22:38 38.5015 39.5730 10.2 -.- 2.2 -.- GEZIN-MADEN (ELAZIG)
2023.08.22 06:13:17 38.1632 38.1295 6.8 -.- 2.1 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
2023.08.22 06:07:26 38.4463 37.4348 5.0 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2023.08.22 06:03:52 38.5500 39.4190 11.8 -.- 1.6 -.- GOLARDI-(ELAZIG)
2023.08.22 06:01:17 38.0055 36.3768 5.3 -.- 2.1 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.22 05:49:52 37.1100 36.7563 5.7 -.- 1.4 -.- ELBISTANHUYUGU-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2023.08.22 05:24:10 37.9015 36.6977 4.5 -.- 2.6 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)
2023.08.22 05:23:13 38.9952 40.3905 16.0 -.- 1.5 -.- KARTAL-(BINGOL)
2023.08.22 05:17:50 38.0590 27.0822 6.9 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.08.22 05:14:30 37.1397 28.3325 8.3 -.- 1.2 -.- DOGAN-(MUGLA)
2023.08.22 05:14:00 37.9737 36.2938 5.0 -.- 2.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.22 05:13:12 38.3497 27.2395 5.0 -.- 1.1 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
2023.08.22 04:34:12 37.0057 36.4153 3.5 -.- 2.1 -.- YARPUZ-(OSMANIYE)
2023.08.22 04:19:43 38.5637 38.0728 5.0 -.- 2.0 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)
2023.08.22 04:18:21 37.7912 35.3110 3.6 -.- 2.2 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)
2023.08.22 04:13:17 37.9653 27.1488 7.5 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.08.22 04:01:00 38.0170 38.7147 18.0 -.- 1.5 -.- SUBASI-SINCIK (ADIYAMAN)
2023.08.22 03:48:07 41.2372 29.7443 12.0 -.- 1.5 -.- KARACAKOY-SILE (ISTANBUL)
2023.08.22 03:40:52 39.3685 26.2180 5.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2023.08.22 02:32:48 40.6418 35.5025 3.2 -.- 1.8 -.- KOYCEGIZ-(AMASYA)
2023.08.22 01:40:45 38.3820 37.5133 2.6 -.- 1.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2023.08.22 01:28:58 36.6275 34.8895 5.4 -.- 1.6 -.- TUZLA ACIKLARI-ADANA (AKDENIZ)
2023.08.22 01:25:13 38.1452 37.2608 5.5 -.- 1.4 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.08.22 00:38:08 37.5185 38.7678 7.0 -.- 2.0 -.- OVACIK-HILVAN (SANLIURFA)
2023.08.22 00:37:46 37.9137 36.6010 3.8 -.- 1.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
2023.08.22 00:29:16 39.3642 26.1735 6.4 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2023.08.22 00:22:15 38.4412 37.5140 5.0 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2023.08.22 00:17:24 38.1047 38.4997 5.3 -.- 2.2 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
2023.08.22 00:08:13 38.5513 37.3795 5.0 -.- 1.1 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA)
2023.08.22 00:04:43 38.3282 27.2017 1.2 -.- 2.2 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
AFAD DEPREM VERİLERİ
2023-08-22 08:41:17 38.422 37.403 7.1 ML 1.6 Darende (Malatya) 600040
2023-08-22 08:28:45 39.108 35.967 7.62 ML 2.1 Sarıoğlan (Kayseri) 600036
2023-08-22 08:16:51 37.94 38.039 6.98 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 600039
2023-08-22 08:07:20 38.123 38.471 9.1 ML 1.6 Sincik (Adıyaman) 600037
2023-08-22 08:05:51 38.101 37.878 6.32 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 600038
2023-08-22 07:54:42 38.292 36.511 7.0 ML 1.9 Sarız (Kayseri) 600027
2023-08-22 07:17:02 37.099 28.393 7.0 ML 1.0 Ula (Muğla) 600021
2023-08-22 07:16:37 38.388 37.387 7.01 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 600022
2023-08-22 07:12:17 38.052 38.269 7.0 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman) 600023
2023-08-22 07:10:16 38.293 37.825 11.83 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) 600024
2023-08-22 06:54:00 38.19 37.067 7.68 ML 1.3 Afşin (Kahramanmaraş) 600008
2023-08-22 06:42:28 38.107 37.007 17.99 ML 3.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 600005
2023-08-22 06:39:04 38.091 38.494 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman) 600010
2023-08-22 06:36:19 37.214 36.948 7.0 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep) 600007
2023-08-22 06:32:56 38.08 38.418 6.94 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman) 600009
2023-08-22 06:31:43 38.41 37.477 10.75 ML 1.7 Darende (Malatya) 600006
2023-08-22 06:22:37 38.471 39.568 9.48 ML 2.1 Maden (Elazığ) 600003
2023-08-22 06:13:17 38.157 38.171 6.98 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya) 600000
2023-08-22 06:07:25 38.418 37.495 6.98 ML 1.4 Darende (Malatya) 600002
2023-08-22 06:03:51 38.467 39.582 11.38 ML 1.1 Maden (Elazığ) 600004
2023-08-22 06:01:17 37.951 36.318 7.0 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 600001
2023-08-22 05:49:51 37.098 36.663 4.77 ML 1.7 İslahiye (Gaziantep) 599991
2023-08-22 05:48:22 38.713 41.693 12.81 ML 0.9 Korkut (Muş) 599990
2023-08-22 05:42:08 37.45 36.364 7.19 ML 1.1 Andırın (Kahramanmaraş) 599992
2023-08-22 05:24:10 37.909 36.673 7.0 ML 2.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) 599986
2023-08-22 05:23:14 39.108 40.369 12.98 ML 1.1 Merkez (Bingöl) 599989
2023-08-22 05:17:51 38.064 27.092 4.05 ML 2.4 Menderes (İzmir) 599982
2023-08-22 05:14:30 37.108 28.284 13.27 ML 1.1 Menteşe (Muğla) 599984
2023-08-22 05:14:00 37.941 36.284 7.24 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş) 599985
2023-08-22 05:13:13 38.318 27.193 3.6 ML 1.2 Gaziemir (İzmir) 599983
2023-08-22 05:10:55 38.119 38.372 6.95 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman) 599987