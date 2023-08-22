SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 22 Ağustos AFAD ve Kandilli'ye göre son depremler...

Sürekli gerçekleşen artçı sarsıntılar nedeniyle artık her sallantıya "Acaba deprem mi oldu" sorusu eşlik ediyor. İnternette çok aranan "22 Ağustosta deprem oldu mu?" sorusunun cevabını AFAD ve Kandilli işlemleri verdi.

İşte 22.08.2023'te nerelerde deprem oldu sorusunun cevabı...

22 AĞUSTOSTA NEREDE DEPREM OLDU

KANDİLLİ RASATHANESİNİN VERİLERİ

2023.08.22 08:42:01 38.3143 36.2925 5.0 -.- 1.7 -.- ELEMANLI-TUFANBEYLI (ADANA)

2023.08.22 08:41:17 38.4128 37.5330 2.9 -.- 2.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2023.08.22 08:28:45 39.0798 36.0513 5.0 -.- 2.2 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI)

2023.08.22 07:54:43 38.3097 36.5032 7.1 -.- 1.7 -.- DAYOLUK-SARIZ (KAYSERI)

2023.08.22 07:17:01 37.0928 28.3068 11.4 -.- 1.3 -.- KUYUCAK-(MUGLA)

2023.08.22 07:16:37 38.4587 37.4068 19.5 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2023.08.22 06:42:29 38.0857 36.9705 4.4 -.- 3.5 3.4 KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.22 06:36:19 37.1410 37.0467 2.3 -.- 1.3 -.- BAYATLI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)

2023.08.22 06:31:43 38.4552 37.5008 2.1 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2023.08.22 06:22:38 38.5015 39.5730 10.2 -.- 2.2 -.- GEZIN-MADEN (ELAZIG)

2023.08.22 06:13:17 38.1632 38.1295 6.8 -.- 2.1 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)

2023.08.22 06:07:26 38.4463 37.4348 5.0 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

2023.08.22 06:03:52 38.5500 39.4190 11.8 -.- 1.6 -.- GOLARDI-(ELAZIG)

2023.08.22 06:01:17 38.0055 36.3768 5.3 -.- 2.1 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.22 05:49:52 37.1100 36.7563 5.7 -.- 1.4 -.- ELBISTANHUYUGU-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

2023.08.22 05:24:10 37.9015 36.6977 4.5 -.- 2.6 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)

2023.08.22 05:23:13 38.9952 40.3905 16.0 -.- 1.5 -.- KARTAL-(BINGOL)

2023.08.22 05:17:50 38.0590 27.0822 6.9 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.08.22 05:14:30 37.1397 28.3325 8.3 -.- 1.2 -.- DOGAN-(MUGLA)

2023.08.22 05:14:00 37.9737 36.2938 5.0 -.- 2.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.22 05:13:12 38.3497 27.2395 5.0 -.- 1.1 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

2023.08.22 04:34:12 37.0057 36.4153 3.5 -.- 2.1 -.- YARPUZ-(OSMANIYE)

2023.08.22 04:19:43 38.5637 38.0728 5.0 -.- 2.0 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)

2023.08.22 04:18:21 37.7912 35.3110 3.6 -.- 2.2 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI)

2023.08.22 04:13:17 37.9653 27.1488 7.5 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2023.08.22 04:01:00 38.0170 38.7147 18.0 -.- 1.5 -.- SUBASI-SINCIK (ADIYAMAN)

2023.08.22 03:48:07 41.2372 29.7443 12.0 -.- 1.5 -.- KARACAKOY-SILE (ISTANBUL)

2023.08.22 03:40:52 39.3685 26.2180 5.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2023.08.22 02:32:48 40.6418 35.5025 3.2 -.- 1.8 -.- KOYCEGIZ-(AMASYA)

2023.08.22 01:40:45 38.3820 37.5133 2.6 -.- 1.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2023.08.22 01:28:58 36.6275 34.8895 5.4 -.- 1.6 -.- TUZLA ACIKLARI-ADANA (AKDENIZ)

2023.08.22 01:25:13 38.1452 37.2608 5.5 -.- 1.4 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.08.22 00:38:08 37.5185 38.7678 7.0 -.- 2.0 -.- OVACIK-HILVAN (SANLIURFA)

2023.08.22 00:37:46 37.9137 36.6010 3.8 -.- 1.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

2023.08.22 00:29:16 39.3642 26.1735 6.4 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2023.08.22 00:22:15 38.4412 37.5140 5.0 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2023.08.22 00:17:24 38.1047 38.4997 5.3 -.- 2.2 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)

2023.08.22 00:08:13 38.5513 37.3795 5.0 -.- 1.1 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA)

2023.08.22 00:04:43 38.3282 27.2017 1.2 -.- 2.2 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

AFAD DEPREM VERİLERİ

2023-08-22 08:41:17 38.422 37.403 7.1 ML 1.6 Darende (Malatya) 600040

2023-08-22 08:28:45 39.108 35.967 7.62 ML 2.1 Sarıoğlan (Kayseri) 600036

2023-08-22 08:16:51 37.94 38.039 6.98 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 600039

2023-08-22 08:07:20 38.123 38.471 9.1 ML 1.6 Sincik (Adıyaman) 600037

2023-08-22 08:05:51 38.101 37.878 6.32 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 600038

2023-08-22 07:54:42 38.292 36.511 7.0 ML 1.9 Sarız (Kayseri) 600027

2023-08-22 07:17:02 37.099 28.393 7.0 ML 1.0 Ula (Muğla) 600021

2023-08-22 07:16:37 38.388 37.387 7.01 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 600022

2023-08-22 07:12:17 38.052 38.269 7.0 ML 1.2 Çelikhan (Adıyaman) 600023

2023-08-22 07:10:16 38.293 37.825 11.83 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) 600024

2023-08-22 06:54:00 38.19 37.067 7.68 ML 1.3 Afşin (Kahramanmaraş) 600008

2023-08-22 06:42:28 38.107 37.007 17.99 ML 3.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 600005

2023-08-22 06:39:04 38.091 38.494 7.0 ML 0.8 Sincik (Adıyaman) 600010

2023-08-22 06:36:19 37.214 36.948 7.0 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep) 600007

2023-08-22 06:32:56 38.08 38.418 6.94 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman) 600009

2023-08-22 06:31:43 38.41 37.477 10.75 ML 1.7 Darende (Malatya) 600006

2023-08-22 06:22:37 38.471 39.568 9.48 ML 2.1 Maden (Elazığ) 600003

2023-08-22 06:13:17 38.157 38.171 6.98 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya) 600000

2023-08-22 06:07:25 38.418 37.495 6.98 ML 1.4 Darende (Malatya) 600002

2023-08-22 06:03:51 38.467 39.582 11.38 ML 1.1 Maden (Elazığ) 600004

2023-08-22 06:01:17 37.951 36.318 7.0 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 600001

2023-08-22 05:49:51 37.098 36.663 4.77 ML 1.7 İslahiye (Gaziantep) 599991

2023-08-22 05:48:22 38.713 41.693 12.81 ML 0.9 Korkut (Muş) 599990

2023-08-22 05:42:08 37.45 36.364 7.19 ML 1.1 Andırın (Kahramanmaraş) 599992

2023-08-22 05:24:10 37.909 36.673 7.0 ML 2.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) 599986

2023-08-22 05:23:14 39.108 40.369 12.98 ML 1.1 Merkez (Bingöl) 599989

2023-08-22 05:17:51 38.064 27.092 4.05 ML 2.4 Menderes (İzmir) 599982

2023-08-22 05:14:30 37.108 28.284 13.27 ML 1.1 Menteşe (Muğla) 599984

2023-08-22 05:14:00 37.941 36.284 7.24 ML 2.5 Göksun (Kahramanmaraş) 599985

2023-08-22 05:13:13 38.318 27.193 3.6 ML 1.2 Gaziemir (İzmir) 599983

2023-08-22 05:10:55 38.119 38.372 6.95 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman) 599987



