SON DAKİKA! Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu?

AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte 23 Ocak 2025 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

Sude İnak Sude İnak
SON DAKİKA! Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu?
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Son dakika deprem haberleri. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler meydana geliyor. Ülkenin dört bir yanında son depremler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılıyor. Haberimiz içerisinde depremin nerede olduğu ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. İşte 23 Ocak 2025'te bugün meydana gelen depremler.

SON DEPREMLER NELER

Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaçışta deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

2025-01-23 05:59:10 - 3.9 - Ege Denizi - [87.11 km] Karaburun (İzmir) - 9.13

deprem
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