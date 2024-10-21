SON DAKİKA! Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğü iddia edildi. Gülen'in öldüğüne ilişkin haber terör örgütüne yakın internet sitesinde duyuruldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
SON DAKİKA! Fethullah Gülen öldü
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen’in öldüğü iddia edildi. FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen internet sitesi Herkül, FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğünü duyurdu.

Herkül sitesinden konuyla ilgili yapılan duyuruda, "Başımız sağolsun. Ömrünün her anını din-i mübin-i İslam'a ve insanlığa hizmet için sarfeden Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bugün (20 Ekim 2024) ruhunun ufkuna yürümüştür. Defin işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.

Fethullah Gülen'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede akşam saat 21.20'de öldüğü belirtildi.

YEĞENİ DE ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU

Fethullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de Fethullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. Ebuseleme Gülen sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Fetullah Gülen ruhunun ufkuna yürüdü. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

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