Fahrettin Koca 'istifa etti' iddiası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden ayrıldığı iddia edildi.

Fahrettin Koca 'istifa etti' iddiası
Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden ayrıldığı iddia ediliyor.  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek görevden affını istediği iddia ediliyor.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Kabine'deki değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Koca'nın istifası iddiasıyla ilgili "Şu anda bir takım iddialar ortada dolanıyor. Bazı siyasi gelişmeler olabilir. Resmi gazetenin yayımlanması çalışmaları hala devam ediyor. Biz genel olarak doğrulatmadan, bir bilgi yayınlanmadan bunu vermemeyi doğru buluyoruz. Bekleyelim" ifadelerini kullandı.

Koca'nın istifa veya yeni görev ataması ile ilgili Resmi Gazete’de bir madde görülmedi. 

ulusal.com.tr

# fahrettin koca # sağlık bakanı # Resmi Gazete
Çok Okunanlar
Fahrettin Koca 'istifa etti' iddiası
Fahrettin Koca 'istifa etti' iddiası
Mekke ve Cidde'de yoğun bakımdaki 13 Türk için uçak görevlendirildi
Mekke ve Cidde'de yoğun bakımdaki 13 Türk için uçak görevlendirildi
BM: "Gazze halkının acil sağlık hizmetine ihtiyacı var"
BM: "Gazze halkının acil sağlık hizmetine ihtiyacı var"
Bu ilçeler il oluyor! Listeye çok şaşıracaksınız...
Bu ilçeler il oluyor! Listeye çok şaşıracaksınız...
EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Öne Çıkanlar Bolivya'daki darbe girişiminin arkasında Elon Musk mı var? | ULUSAL HABER Bolivya'daki darbe girişiminin arkasında Elon Musk mı var? | ULUSAL HABER MEB'den Bakan Tekin'in "il müdüründen torpil istediği"ne ilişkin iddiaya yanıt MEB'den Bakan Tekin'in "il müdüründen torpil istediği"ne ilişkin iddiaya yanıt