Fahrettin Koca 'istifa etti' iddiası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden ayrıldığı iddia ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek görevden affını istediği iddia ediliyor.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Kabine'deki değişikliğin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Koca'nın istifası iddiasıyla ilgili "Şu anda bir takım iddialar ortada dolanıyor. Bazı siyasi gelişmeler olabilir. Resmi gazetenin yayımlanması çalışmaları hala devam ediyor. Biz genel olarak doğrulatmadan, bir bilgi yayınlanmadan bunu vermemeyi doğru buluyoruz. Bekleyelim" ifadelerini kullandı.

Koca'nın istifa veya yeni görev ataması ile ilgili Resmi Gazete’de bir madde görülmedi.

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