Son Dakika: İzmir'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 08:19'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 6 kilometre olarak duyurdu. Deprem, Manisa'da ve yakın illerde de hissedildi.

"TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

Deprem sonrası açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bütün olumsuzluklara karşı teyakkuz halindeyiz." ifadelerini kullandı.