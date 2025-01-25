SON DAKİKA! Konya'da bina çökmesiyle ilgili yeni gelişme! 4 şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde dün akşam saatlerinde 4 katlı bir bina çöktü.

Binanın çökmesi üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Enkazdan yaralı halde çıkarılan 3 kişi hastanede tedavi altına alınırken ekipler, enkazda oldukları değerlendirilen 2 kişiye ulaşmaya çalışıyor.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili açıklama yapmış ve soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada, "Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup 1 cumhuriyet başsavcıvekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Arama kurtarma faaliyeti bitiminde görevlendirilen uzman bilirkişi heyeti ile birlikte cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma yapılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Binanın çökmesi üzerine soruşturma başlatan Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uzman bilirkişi heyeti ile cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.