Sosyal medyadan zorla evlendirildiğini söylemişti! Bakanlık o çocuğa sahip çıktı

Niğde'de 15 yaşındaki çocuğun zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımı gündeme bomba gibi düşmüştü. O paylaşım sonrası Bakanlık harekete geçti. Hakkında bakım tedbiri kararı alınan çocuğun Bakanlık kuruluşuna yerleştirildiği açıklandı.

Sosyal medyadan zorla evlendirildiğini söylemişti! Bakanlık o çocuğa sahip çıktı
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Bakanlık, 15 yaşındaki bir çocuğun zorla evlendirildiğine dair yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak Bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç Bakanlığımızca takip edilmektedir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# aile ve sosyal politikalar bakanlığı
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