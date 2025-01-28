Sözcü ve Halk TV birbirine girdi!

Ekrem İmamoğlu'nun kürsüden adını verdiği bilirkişi ile yapılan konuşmanın izinsiz bir şekilde yayınlanması soruşturmasında Halk TV'den üç isim gözaltına alındı. Sözcü TV Sunucusu Fatih Portakal, yaptığı konuşmada Barış Pehlivan'ı eleştirerek konuşmanın yayınlanmasını gazetecilik etiğine aykırı bulduğunu ifade etti. Bu konuşması sonrası Halk TV'den bir çok isim Fatih Portakal'a sert sözler sarf etti. Sözcü TV ve Halk TV arasında Barış Pehlivan tartışması bu tepkiler sonrası büyüdü.

FATİH PORTAKAL BARIŞ PEHLİVAN'I BU SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

Sözcü Tv Ana Haber sunucusu Fatih portakal 3 gazetecinin gözaltına alınmasının ardından şu ifadeleri dile getirdi:

"Barış Pehlivan'ın yaptığı doğru muydu? Hayır değildi! Barış çok iyi bir gazeteci olabilir ama o bilirkişiyle yapmış olduğu konuşmayı etrafındakilere dinletsin. Ve o kişinin 'Ben Halk TV'ye çıkmak, yayınlanmasını istemiyorum' demesi dahi, hatta alenen dinlendiği yerde, adresini sorması ve bunu daha sonra nasıl bir editöryel masaları var bilmiyorum ama bunu istemeyen bir kişinin bu söylemi üzerine bile eğer bunu yayınlıyorsanız bu bir hata, yanlış, yapmamanız gerekiyor."

"Sizin gibi tecrübeli bir gazetecinin ve Türkiye'de yaşayan ve Türkiye gibi bir ülkede gazetecilik yapan, Türkiye şartlarını bilen bir gazetecilik yapmanız gerekiyor. Her şeyden önce gazetecilik yönünden yapmamınız gerekiyor. Barış'ı bu yönde eleştirebilirim, eleştiri hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum. Yapmaması gerekiyordu ve bugün X kanalında paylaşmıştı. Doğru mudur gözaltısı, bu şekilde gözaltına alınmaması gerekiyordu. Çağırırsınız gider ifadesini verir. Bu da bir şov mu evet, biraz şov yapıyor yani gördüğümüz kadarıyla Emniyet birimleri "Alıyoruz işte bak, yine alıyoruz!"

"Bilirkişiyle yapmış olduğu konuşmayı etrafındakilere dinletsin ve o kişinin 'Ben Halk TV'ye çıkmak, yayınlanmasını istemiyorum' demesi dahi, hatta alenen dinlendiği yerde, adresini sorması ve bunu daha sonra nasıl bir editöryel masaları var bilmiyorum ama bunu istemeyen bir kişinin bu söylemi üzerine bile eğer bunu yayınlıyorsanız bu bir hata, yanlış, yapmamanız gerekiyor."

HALK TV'DEN FATİH PORTAKAL'A YANIT

Fatih Portakal'ın olay sonrası söylemlerinden sonra Halk TV internet sitesi üzerinden "Fatih Portakal'dan utanmaz yorum.Kendi seyircisi bile isyan etti." başlıklı bir haber yayınladı. Haberde Halk TV Sunucusu Şule Aydın'ın sözlerine de yer verildi. Şule Aydın Fatih Portakal'a şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bir şeyi söylemenin adabı vardır, neyi ne zaman söylediğiniz önemlidir. Ne zamandan beri gazeteciler gözaltına alınırken böyle konuşuluyor? Tarihe dönüp bakalım gazeteciler gözaltına alınırken kimler böyle konuşmuş? Fatih Portakal ekrandan uzun uzun gazetecilik dersi verdi. Fatih Portakal siz ilk iktidar sopasıyla karşı karşıya geldiğinizde biz o zaman da yanınızdaydık. İlk sopada ekrandan çekildiniz, şimdi gözaltına alındığında gazeteciliğini tartışmaya açtığınız Barış Pehlivan o zaman da gazetecilik yapıyordu ve yaptığı gazetecilik nedeniyle hapse giriyordu. Bize gazetecilik etiğini anlatırken önce kendi yaptığınız gazeteciliğe bakın. Ama o noktada değilsiniz. Bir gazeteciye gözaltına alındığı gün bunları söyleyemezsiniz. Her şeyin bir adabı var."

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu da sosyal medya hesabından Portakal'a tepki gösteren isimlerden oldu. Mahiroğlu şunları ifade etti:

"Çok güzel bir atasözümüz vardır, der ki 'Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.' Biz inandıklarımız dışında hiçbir şey yapmadık. Ekran önünde bülbül, arkasında sus pus olmadık. Korkuyu görünce kaçan hiç olmadık. Tarih bugünleri yazacak, gazetecilik kimliği altında şovmenlik yapanları da bu halk hakettiği şekilde değerlendirecektir. Halk TV'nin yerini alacaklarını düşünenler ellerini ovuşturmasınlar. Önce vatan sevgisi olacak, sonra kalbi korkusuzca halkı için çarpacak! Öyle kolay olmuyor. Biz buradayız, tüm Halk TV emekçileriyle beraberiz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gerçekleştirdiği basın toplantısında bir kamu davasında görevli bilirkişinin ismini vererek, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğurması amacıyla açıkça hedef gösterdiği iddiasıyla re’sen soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın ‘Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçları doğrultusunda gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı.

3 GÖZALTI

İmamoğlu’nun düzenlediği basın toplantısının ardından, Halk TV yayınında bilirkişiyle gerçekleştirilen telefon görüşmesinin izinsiz bir şekilde kaydedilip yayınlandığı ve bilirkişinin isminin açıkça hedef gösterilerek yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik ifadelerin kullanıldığı tespit edildi. Yapılan incelemeler sonrasında Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek, devam eden soruşturma kapsamında ‘Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ ve ‘Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ suçlarından gözaltına alındı.