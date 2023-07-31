Stajyer avukatlardan büyük çıkış! TBMM'ye dilekçe vermeye başladılar
Hukuk fakültesinden yeni mezun olmuş hukukçular kendi haklarını arıyor! Yeni mezun avukatlar 2.500 TL çalıştırılıyor
Hukuk fakültesini yeni bitiren genç avukatlar iş hayatında hayatlarının şokunu yaşıyor. Aylık 2.500-3.000 TL çalıştırılan avukatlar, açık bir şekilde emek sömürüsü yapıldığını iddia ediyorlar. Konuyla alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe vermeye başlayan avukatlar, Adalet Bakanlığı'ndan, milletvekillerinden ve barolardan yardım istediklerini söylediler.
TIP FAKÜLTELERİ VE DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ GİBİ STAJ DESTEĞİ BEKLİYORUZ
Stajer avukatların TBMM verdikleri dilekçenin ise detayları ortaya çıktı. Dilekçe şu şekilde:
- Ülkemizde adaletin yeni savunucuları olacak Hukuk Fakültesi öğrencileri mezun olduktan sonra eğer avukatlık mesleğini icra edeceklerse zorunlu bir yıllık staja tabi tutuluyor. Bu süreçte öğrencilik statüsü mezun olduğu için kaybedilmiş olup KYK kredi veya bursları kesilmektedir. Yeni mezun olan Hukuk Fakültesi öğrencisi çok zor maddi şartlarda staja yapmaya çalışmakta hatta sırf bu maddi yetersizlikten dolayı Türkiye Barolar Birliği'nin sunmuş olduğu 2.000.00 TL'lik krediye başvurup daha mesleğe başlamadan faizli bir borç altına girmektedir. Hukuk Fakültesi'nden yeni mezun olan öğrencilerin de tıpkı Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakülteleri'nde öğrenim gören öğrenciler gibi staja başlanıldığı zaman Adalet Bakanlığı tarafından maddi bir destek almasını talep ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.
TBMM dilekçe komisyonuna yapılan başvurular ise aşağıda verilen online link üzerinden yapılmaktadır.
E- DİLEKÇE SİSTEMİ ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ!
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