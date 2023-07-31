Stajyer avukatlardan büyük çıkış! TBMM'ye dilekçe vermeye başladılar

Hukuk fakültesini yeni bitiren genç avukatlar iş hayatında hayatlarının şokunu yaşıyor. Aylık 2.500-3.000 TL çalıştırılan avukatlar, açık bir şekilde emek sömürüsü yapıldığını iddia ediyorlar. Konuyla alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe vermeye başlayan avukatlar, Adalet Bakanlığı'ndan, milletvekillerinden ve barolardan yardım istediklerini söylediler.

Stajer avukatların TBMM verdikleri dilekçenin ise detayları ortaya çıktı. Dilekçe şu şekilde:

- Ülkemizde adaletin yeni savunucuları olacak Hukuk Fakültesi öğrencileri mezun olduktan sonra eğer avukatlık mesleğini icra edeceklerse zorunlu bir yıllık staja tabi tutuluyor. Bu süreçte öğrencilik statüsü mezun olduğu için kaybedilmiş olup KYK kredi veya bursları kesilmektedir. Yeni mezun olan Hukuk Fakültesi öğrencisi çok zor maddi şartlarda staja yapmaya çalışmakta hatta sırf bu maddi yetersizlikten dolayı Türkiye Barolar Birliği'nin sunmuş olduğu 2.000.00 TL'lik krediye başvurup daha mesleğe başlamadan faizli bir borç altına girmektedir. Hukuk Fakültesi'nden yeni mezun olan öğrencilerin de tıpkı Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakülteleri'nde öğrenim gören öğrenciler gibi staja başlanıldığı zaman Adalet Bakanlığı tarafından maddi bir destek almasını talep ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.