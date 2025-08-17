Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan PKK/YPG’ye eleştiri: “Mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var”

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam’daki Muhacirin Sarayı’nda düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.

MUTABAKAT KONUSUNDA ÇELİŞKİLİ SİNYALLER VAR

Şara, terör örgütü PKK/YPG’nin SDG adıyla yürüttüğü müzakerelerde farklı, sahada ise farklı tavır sergilediğini ifade ederek, “SDG, uygulamaya hazır olduklarını söylüyor ve bazı detaylar talep ediyor. SDG’nin medya ve müzakerelerde dile getirdikleriyle sahadaki tutumları arasında mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var.” dedi.

10 Mart Mutabakatı’na da değinen Şara, “10 Mart Mutabakatı’nda Suriye, SDG, ABD ve Türkiye mutabık kaldı. Suriye’nin kuzeydoğusunda aktif olan bu dört taraf bir konuda mutabık kaldıysa, bu iş olacaktır.” ifadesini kullandı.

SURİYE, TOPRAKLARININ BİR ZERRESİNDEN BİLE VAZGEÇMEYECEK

Mutabakatın yıl sonuna kadar uygulanabileceğini söyleyen Şara, “Bu konuda iyimserim. Birkaç ay içinde bu dosya çözülecek. Suriye, topraklarının bir zerresinden bile vazgeçmeyecek. Devletin kanunları ve anayasası doğrultusunda herkesin hakkı korunacak.” diye konuştu.

İSRAİL, SÜVEYDA’DA DOĞRUDAN MÜDAHALEDE BULUNUYOR

Şara, Süveyda’daki gelişmelerle ilgili olarak, “Güney bölgesine müdahale edebilmek için gerekçeler aranıyor. İsrail, Süveyda’da doğrudan müdahalede bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

SURİYE’Yİ BÖLMEK İSTEYENLER SİYASET CAHİLİDİR

Bölünme tartışmalarına da değinen Şara, “Suriye’yi bölmek isteyenler siyaset cahilidir. Bunlar hayalperesttir. Gerçek dışı fikirler sahiplerini intihara sürükler. Bölünme için gerekli faktörler Suriye’de hiç kimsenin elinde değildir. Bölünme neredeyse imkansızdır. Ayrıca Suriye toplumu bölünecek bir toplum değildir. Bazı bölgelerde bu yönde görüşler olsa da o bölgelerin halkı bölünmeye karşıdır.” dedi.