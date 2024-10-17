Suriye sınırından Türkiye'ye saldırı mı gerçekleşti? O iddialarla ilgili açıklama geldi

Dün akşam saatlerinde sosyal medyada hızla yayılan bazı görüntülerle birlikte Suriye sınırından Türkiye'ye yönelik saldırı gerçekleştiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin de buna karşılık verdiği haberleri paylaşılmıştı.

Söz konusu iddialar kısa sürede gündem olurken olayla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Kilis Valiliğinden açıklama geldi.

TÜRKİYE'YE SALDIRI İDDİALARI YALANLANDI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Suriye sınırından Türkiye'ye yönelik saldırı gerçekleştiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

yapılan açıklamada, Türkiye-Suriye sınırında çıkan bir çatışmadan seken RPG 7 mermisinin mayınlı araziye düştüğü ve yangın çıkmasına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de yaşanan çatışmaya bir dahli bulunmamaktadır. Sınırlarımıza yönelik herhangi bir saldırı bulunmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

Kilis Valiliği de bölgede çıkan çatışmalara ilişkin görüntülerin sınırın Suriye tarafına ait olduğunu belirterek, "Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir" açıklamasını yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Bugün saat 17.53 sıralarında Kilis merkez Akıncı köyü karşısında bulunan Suriye sınırları içerisindeki bölgede 2 SMO grubu arasında çıkan çatışmada 1 RPG-7 roketi mayınlı alana isabet etmiş ve o bölgedeki bitki örtüsünde yangına neden olmuştur. Sosyal medyada dolaşımda bulunan söz konusu görüntüler sınırın Suriye tarafına aittir. Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir." ifadeleri kullanıldı.